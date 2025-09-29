JUZGADO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA N° 3 SÁENZ PEÑA: CAPACITARON EN VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

La ciudad de Sáenz Peña fue sede de la capacitación en abordaje de cuestiones relacionadas a violencia familiar y de género y adolescentes en conflicto con la ley penal que tuvo como destinatarios a directivos de instituciones educativas de los distintos niveles. Hubo una nutrida convocatoria entre los que se encontraron juezas, jueces e integrantes del poder judicial de la segunda circunscripción.

Durante la jornada se desarrollaron tres paneles coordinados por Fanny Ojeda Machuca, jueza de Niñez, Adolescencia y Familia N° 3 y Cristian Jonas, prosecretario del juzgado. El primero fue sobre el sistema de protección de derechos del NNA y tuvo como expositora a Noelia Valenzuela, jefa de mesa de entradas. Luego Débora Sánchez, secretaria multifuero provisoria, se refirió al protocolo en caso de violencia familiar y de género. Por último, Gisel Barrientos, secretaria multifuero provisoria, analizó el protocolo en caso de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Ojeda Machuca explicó que la capacitación tuvo como objetivo «brindar herramientas de abordaje en los casos de violencia de género y familiar, como también en cuestiones de adolescentes en conflicto con la ley penal» y agregó: «creo que una de las formas de romper barreras de acceso a justicia es acortar la distancia entre la justicia y el sistema educativo».