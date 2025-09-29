BARRANQUERAS  ALLANAMIENTOS: HAY UN DETENIDO, SECUESTRO DE DROGAS, DINERO, Y PEDIDO DE CAPTURA VIGENTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de una investigación por robo a mano armada, personal de la División Sustracción Vehicular llevó adelante cuatro allanamientos simultáneos, obteniendo como resultado la aprehensión de un sospechoso y el secuestro de estupefacientes, dinero y municiones. Intervio la Fiscalía Antidrogas N°2.

La causa se originó, cuando el pasado 18 de septiembre, una ciudadana de 25 años, denunció ante la Comisaría de Puerto Vilelas que fue víctima de un robo a punta de pistola, en el que cuatro masculinos a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cilindradas le sustrajeron su rodado, una Zanella ZB 110, en la intersección de Av. Gaboto y Soberanía Nacional.

Un día después, la damnificada aportó información clave a los investigadores, indicando haber reconocido a tres de los autores y decidiendo accionar penalmente. También se tomó declaración testimonial otra joven de 23 años, quien circulaba con la víctima al momento del hecho y pudo identificar a uno de los implicados.

A través de tareas investigativas y patrullajes virtuales, los efectivos lograron individualizar a los posibles responsables y los domicilios que frecuentarían, solicitando al Juzgado de Garantías y Transición N°1, a cargo del Dr. Luciano Franco Javier Roy, las órdenes de allanamiento.

Los procedimientos se realizaron conforme a los Decretos Fundados en los siguientes puntos: Avenida Nicolás Roja Acosta y Fortín Warnes (Resultado negativo). Calel Fortín Rivadavia (Resultado negativo) y en avenida Gaboto (dos domicilios lindantes)

Sin resultados vinculados a la causa del robo, aunque en uno de ellos se produjo un hallazgo de relevancia penal.

En uno de los inmuebles allanados, se procedió al secuestro impostergable de los siguientes elementos: 38 bochitas de cocaína, una balanza digital, dinero en efectivo: $269.000 y 301 dólares. Tres cartuchos calibre 9 milímetro.

En el lugar fue aprehendido un joven de 20, quien además registra un pedido de detención vigente, en una causa por “Abuso de arma” que tramita ante la Fiscalía de Investigación Penal N°10, a cargo de la Dra. Lilian Beatriz Irala.

La intervención del hallazgo de estupefacientes estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Antidroga N°2, bajo la conducción de la Dra. María Ángeles Benítez, y las tareas específicas fueron realizadas por personal de la División Micrográfico.

El detenido fue notificado de su situación legal, y se dio intervención a División Medicina Legal para los procedimientos correspondientes. Continúan las tareas investigativas para dar con los demás involucrados en el robo y esclarecer la totalidad del hecho.

