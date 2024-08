JUSTIN BIEBER ANUNCIO EL NACIMIENTO DE SU HIJO CON UNA TIERNA FOTO

La última vez que Justin Bieber hizo una gira mundial

La llegada deles esperada desde mayo cuando, con una fotografía de Hailey embarazada, mientras Justin se posiciona como fotógrafo, sorprendió a las redes. Aún así, desde aquél entonces, ambos influencers decidieron mantener un perfil bajo para poder preservar el embarazo de cualquier tipo de exposición, así como probablemente lo harán con su bebé.

En el año 2022, una noticia sorprendió a todos: Justin Bieber canceló definitivamente su gira «Justice World Tour». En la misma, el cantante presentaba sus últimas canciones, pero no llegó a terminar el recorrido que tenía pautado. Esto es porque, según anunció en su momento, estaba luchando contra el Síndrome de Ramsay Hunt.

«Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara», narraba en septiembre Bieber en un video subido a sus redes sociales para dar cuenta de la dolencia, una afección rara, causada por un virus, que infecta un nervio cercano al oído y provoca irritación y parálisis de parte del rostro.

Tal es así que, la última vez que Justin concretó una gira mundial en la que visitó Argentina fue en 2013.