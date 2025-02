JUNTOS POR EL CAMBIO: LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS 2025 Y EL VIENTO DE CAMBIO HACIA 2027

PORTICO MULTIMEDIOS Mensajes, audios, videos imágenes al 3644 404921 – llamados a PÓRTICO RADIO 3644688080

A pocos meses de las elecciones de 2025, en Juntos por el Cambio comienzan a sonar con fuerza los nombres de quienes aspiran a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados del Chaco. El oficialismo chaqueño, en particular en el Departamento Güemes, se encuentra en plena dinámica de renovación, con dos bancas actuales dos mandatos se extinguirán, lo que deja el campo libre para los nuevos y posibles continuadores en el cargo.

En este escenario, las figuras de Sebastián Leonardo Lazzarini (actual presidente del bloque de Juntos por el Cambio) y Dorys Lilián Arkwright, quienes ocupan actualmente las bancas en disputa, se perfilan como los primeros nombres que podrían renovar su mandato. Sin embargo, otros nombres emergen con fuerza, buscando desafiar o acompañar a estos dos referentes del oficialismo.

Uno de los nombres que resuena fuerte en los pasillos de la política chaqueña es el de Fernando Vogel, Coordinador Departamental de ÑACHEK, tambien esta en la lista el ex presidente del Comité Local de la UCR y actual autoridad partidaria provincial, Fabián GUC, también suena como una carta fuerte para la renovación.

Pero la sorpresa podría venir de la mano de Agustín Detzel, actual presidente de la CoSAP, quien además fue concejal por tres mandatos consecutivos y candidato a intendente en las últimas PASO locales, en las que acompañó a Leandro Zdero. Aunque no se ha confirmado oficialmente, ha trascendido en los medios locales que Detzel fue tentado por la agrupación Libertad Avanza Chaco, con la posibilidad de integrar la lista de diputados provinciales del espacio liderado por Javier Milei. Según fuentes extraoficiales, este movimiento podría estar buscando posicionarlo como candidato a intendente para el Partido de Milei en futuras elecciones municipales, para el 2027.-

Así, con un 2025 a la vuelta de la esquina, la política chaqueña vive un momento clave, con figuras consolidándose para renovar sus bancas, mientras que nuevos aspirantes se suman con la mira puesta en un posible cambio de rumbo para las elecciones de 2027. La dinámica interna en Juntos por el Cambio es cada vez más intensa, mientras se empieza a tejer una estrategia que podría definir la composición política en la provincia del Chaco en los próximos años.

