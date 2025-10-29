JUICIO POR EL CRIMEN DE CECILIA STRZYZOWSKI: DETUVIERON AL ABOGADO DE UNO DE LOS SENA POR FILMAR EN LA SALA

Escándalo en el juicio por el femicidio de Cecilia en Chaco. (Foto: Diario con Vos / Noticias Chaco)

El proceso está atravesando una audiencia privada donde se seleccionarán a los jurados. Es por ello que, para mayor seguridad, está prohibido transmitir ni grabar en el lugar.

Leé también: Serios y hablando con sus abogados: la primera imagen del clan Sena en el juicio por el femicidio de Cecilia

El acusado es Nicolás Boniardi Cabra, quien integra el equipo Ricardo Osuna, defensor del líder del clan Sena. La información fue confirmada por el mismo Osuna a TN.

Durante la segunda jornada del juicio, que se lleva adelante este miércoles, la Policía le secuestró el celular con el que realizó las filmaciones y quedó detenido.

En la última fila, el clan Sena en la primera audiencia del juicio. (Foto: captura TN)

Poco después, Boniardi fue liberado, pero no continuó participando del proceso que sigue adelante para conformar el jurado popular. El mismo estará compuesto por 12 titulares y 6 suplentes, quienes serán los encargados de evaluar las pruebas y emitir el veredicto sobre los siete imputados.

Avanza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Durante la jornada de ayer, fiscales y defensores interrogaron a los potenciales jurados para descartar a quienes tengan prejuicios sobre el caso o vínculos con los implicados. Hay 168 candidatos y, por este motivo, el procedimiento podría durar entre dos y tres días.

Una vez conformado el jurado, el juicio avanzará con las 17 audiencias previstas. Allí se presentarán peritajes, audios, mensajes y testimonios. Más de 50 testigos pasarán por la sala.

El proceso será supervisado por la jueza técnica Dolly Fernández, quien tendrá la tarea de garantizar el cumplimiento del procedimiento, pero sin intervenir en la decisión final del jurado.

El tribunal popular decidirá sobre los hechos -si los imputados son culpables o no-, y la magistrada aplicará el derecho: será la encargada de definir el monto de la pena.

Los acusados

Los siete acusados llegan al juicio detenidos y enfrentarán distintos cargos según el grado de participación que les atribuye la Justicia.

César Sena, de 20 años, está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que fue el autor material del femicidio y que mató a su esposa en la casa familiar el 2 de junio de 2023.

A 2 años del femicidio de Cecilia Strzyzowski, el clan Sena llega al juicio. (Foto: TN)

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como coautores del mismo delito. Para los investigadores, ambos participaron en la planificación y el encubrimiento del crimen, coordinando tareas y utilizando su influencia política y social para intentar desviar la investigación.

El resto de los acusados son Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón, integrantes del círculo de confianza de los Sena, y Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso, encargados de cuidar el campo familiar conocido como “la chanchería”. Todos ellos están imputados por encubrimiento agravado.

Según la acusación, González y Obregón ayudaron a limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima, mientras que Melgarejo y Reinoso habrían permitido que en su terreno se quemaran elementos vinculados al crimen y ocultaron información clave en los primeros días de la investigación.