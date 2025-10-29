CASTELLI: RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS EVITA 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y el subsecretario de Deportes Roberto Scheffer, recibió en su despacho a los deportistas y entrenadores que representaron a Juan José Castelli en los Juegos Evita 2025, quienes compartieron su experiencia y presentaron las medallas obtenidas en esta importante competencia nacional que reúne a atletas de todo el país de hasta 16 años.

Durante el encuentro se destacó la sobresaliente actuación de Queileb Heffner, quien participara por tercera vez de esta competencia y nuevamente se consagró campeón nacional en salto en largo, y del equipo de básquet, que también logró el título nacional en lanzamiento triple, representando al Club Libertad. 🥇🏀

El secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes subrayó que desde el municipio se brinda un acompañamiento constante a los deportistas:

“Valoramos el esfuerzo de los jóvenes, el compromiso de los padres y el trabajo de los entrenadores que día a día los acompañan. Castelli cuenta con grandes atletas que nos representan con orgullo en toda la provincia y el país”. 💬

Por su parte, el intendente Pío Sander resaltó la mirada especial que esta gestión ha tenido hacia el deporte, destacando las importantes obras de infraestructura deportiva impulsadas por el municipio.

“Con la gestión provincial anterior pudimos concretar grandes obras de infraestructura, como el Microestadio Arena Impenetrable junto a la Villa Deportiva, donde se construyó la cancha de hockey con césped sintético. Estas obras fortalecen la práctica deportiva, permiten un mejor entrenamiento y hacen más competitivos a nuestros atletas”, señaló el jefe comunal. 🏟️💪

