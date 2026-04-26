JUAN JOSÉ CASTELLI: UNA DISCUSIÓN DE VIEJA DATA TERMINÓ CON UN HERIDO DE ARMA DE FUEGO

Un episodio de violencia tuvo lugar en la tarde de este sábado en Juan José Castelli, cuando una discusión de larga data entre dos personas derivó en un ataque con arma de fuego, dejando como saldo un hombre herido.

El hecho ocurrió en la zona conocida como el “pulmón verde” de la ciudad, donde, según las primeras informaciones, el conflicto entre las partes venía desde hace tiempo y habría escalado hasta un desenlace violento.

La víctima recibió heridas de arma de fuego que, afortunadamente, no revestirían gravedad, por lo que se encuentra fuera de peligro, aunque fue asistida por personal de salud tras el incidente.

En tanto, efectivos policiales iniciaron un operativo para dar con el presunto agresor, quien ya estaría identificado. La causa es investigada por la Comisaría Segunda de Juan José Castelli, que continúa trabajando para esclarecer completamente lo sucedido y proceder a la detención del sospechoso.

Las autoridades no descartan nuevas medidas en el marco de la investigación.

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