JUAN JOSÉ BERGIA: NO HUBO RATIFICACIÓN LEGISLATIVA

Cómo chaqueño y como legislador, integrante de la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura Provincial, me preocupa la información falsa que estuvo circulando recientemente en los medios de comunicación sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos del Chaco, y me siento en la responsabilidad de brindar a la ciudadanía algo claridad al respecto.



En diversos medios periodísticos, la ministra de Ambiente de nuestra provincia, expuso sobre la ratificación de la vigencia de la actualización del OTBN (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), aprobado según sus palabras por decreto 2157/22. Estas expresiones son irresponsables y de una lejanía de la realidad y han provocado falsas expectativas en el sector productivo.

No existe ratificación legislativa.

El artículo 19 del decreto 2157/22 que fue sancionado aprobando la actualización, expresamente exige que la misma deba ser ratificada legislativamente. Hasta la fecha el proyecto presentado en la legislatura por el poder ejecutivo no tuvo despacho favorable y no fue tratado en el recinto.

Existen a su vez proyectos presentados por NEPAR; el Frente Integrador y otras fuerzas políticas para tratar de superar los inconvenientes generados por el decreto que se impulsó desde el Ministerio de Ambiente de la provincia .

Sentencia de cámara con una opinión tergiversada de la ministra de Ambiente.

La sentencia 197/23 de la cámara contenciosa administrativa, a la cual se hace alusión, no dice lo que la ministra expresó en sus comunicados. La resolución judicial, se refirió a la potestad del gobernador de sancionar por decreto la actualización, que es la facultad constitucional y legal que le corresponde al mandatario provincial, pero advierte en el mismo fallo que existe otra causa judicial donde se cuestiona la inconstitucionalidad del decreto.

Sentencia recurrida.

La sentencia fue recurrida por recurso extraordinario ante el superior tribunal de justicia, está en pleno análisis y aún no fue resuelto. Es decir, el estado no puede aventurarse a una situación legal que todavía no está clara, en la cual debe pronunciarse el más alto tribunal de justicia provincial.

Causa judicial pendiente

Como se expresó en la misma sentencia que la ministra alude, la Fundación Conciencia Solidaria, inició en otro expediente, que tramita por otra sala, una acción contenciosa administrativa contra el decreto, donde cuestiona, entre otras cosas, su inconstitucionalidad y está en pleno proceso judicial. La demanda apunta a cuestionar todos los errores que se cometieron por el Ministerio de Ambiente de la provincia.

En conclusión, la provincia del Chaco se encuentra aún sin OTBN, incumpliendo con las mandas legales, las cuales se encuentran sin ratificación legislativa y cuestionadas judicialmente.

Juan José Bergia

Diputado Provincial

Relacionado