JESÚS MARÍA 2026: LA GRILLA COMPLETA DEL FESTIVAL CON LOS ARTISTAS DÍA POR DÍA
Día por día, un recorrido por todos los artistas que formarán parte de la grilla.
Abel Pintos brindó un emotivo concierto en Jesús María 2025.
Recientemente se lanzó la grilla con la programación, día por día, de la edición número 60 del festival de Jesús María.
El encuentro se desarrollará entre el 8 y el 18 de enero de 2026 y supondrá un nuevo hito para el evento en medio de uno de los mejores momentos de toda su historia.
Tras una última edición récord en materia de entradas vendidas, las expectativas de la organización por sus seis décadas están en lo más alto. ¿Quiénes serán parte del encuentro? Acá te contamos.
Jesús María 2026: la grilla día por día
Jueves 08/01
- Jairo
- Destino San Javier
- Los Nombradores Del Alba
- Damián Córdoba
- Nati Pastorutti
- Decime Chango
- Bien Argentino
Viernes 09/01
- Los Palmeras
- Q ‘ Lokura
- Los 4 De Córdoba
- Angelo Aranda
- Lautaro Rojas
- Di Fer Palacio
Sábado 10/01
- Abel Pintos
- Los Nocheros
- Los Herrera
- Los Trajinantes
- Sant2
- Mati Rojas
Domingo 11/01
- Lázaro Caballero
- Christian Herrera
- Piko Frank
- Lucas Sugo
- Campedrinos
- Magui Olave
Lunes 12/01
- Los Tekis
- La T y la M
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepianco
- Ceibo
Martes 13/01
- Sergio Galleguillo
- LBC y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
Miércoles 14/01
- Luciano Pereyra
- La Konga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Jueves 15/01
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16/01
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Viernes 17/01
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Sábado 18/01
- Los Manseros Santiagueños
- Rally Barrionuevo
- Duo Coplanacu
- DesaKta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre