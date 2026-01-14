JAVIER MILEI VIAJARÁ A PARAGUAY PARA LA FIRMA DEL ACUERDO ENTRE EL MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA

El acuerdo fue impulsado con fuerza por Brasil durante la presidencia pro tempore de Lula y cuenta con el aval del Gobierno argentino, más allá de las tensiones políticas e ideológicas entre ambos mandatarios, que se profundizaron en los últimos meses por diferencias en política exterior.

El tratado Mercosur–Unión Europea dará lugar a un bloque que representará a más de 700 millones de personas, cerca del 35% del comercio global y más del 30% del PIB mundial, convirtiéndose en el acuerdo comercial más importante del planeta. Prevé la eliminación de la mayoría de los aranceles, beneficios para el sector agroindustrial y un marco común para servicios y compras públicas.

La entrada en vigencia dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo y de los parlamentos de los países del Mercosur, un proceso que podría extenderse hasta fines de 2026.