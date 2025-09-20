JAVIER MILEI SE REFIRIÓ A LOS AUDIOS DE DIEGO SPAGNUOLO: AHORA SOSTUVO QUE ESTÁN HECHOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Presidente planteó una nueva hipótesis sobre las acusaciones de corrupción y pidió al electorado que «no se dejen psicopatear por operetas armadas con actores pagos».

Javier Milei, sobre los audios de corrupción

En simultáneo a que avanza una denuncia en Comodoro Py por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por no cumplir con la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, Javier Milei se refirió a las acusaciones de corrupción con fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad y pidió a los presentes que «no se dejen psicopatear por operetas armadas con actores pagos».

«Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras tienen una triple condena con tobillera», aseguró y dijo que se tratan de «mentiras que solo quieren manchar nuestro honor».

El Presidente hizo hincapié en la situación procesal de Cristina Kirchner: «Quizás cuando hacen el ‘3’ debe ser porque son las tres causas que le faltan: Los Sauces-Hotesur, el Memorándum con Irán y la Causa de los Cuadernos, el choreo más grande de la historia de la humanidad».