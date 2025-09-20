FÓRMULA 1: FRANCO COLAPINTO CHOCÓ EN LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE AZERBAIYÁN Y LARGARÁ 16° EN LA CARRERA

El argentino estaba cerca de clasificar a la siguiente ronda, pero perdió el control del auto y tocó uno de los muros en Bakú. Su compañero, Pierre Gasly, también tuvo complicaciones con su auto y se posicionó 18°.

Cómo es costumbre desde su regreso a la Fórmula 1, el fin de semana de Colapinto no comenzó de la mejor manera. Durante las prácticas libres 1 y 2 el argentino se ubicó 19° y 20°en la parrilla. Su compañero Pierre Gasly no tuvo un rendimiento mucho mejor: finalizó 20° y 16°, respectivamente.

Sin embargo, este sábado las cosas mejoraron un poco para el argentino. Es que Colapinto finalizó 15° en una sesión dominada por Lando Norris (McLaren), el tetracampeón de la F1, Max Verstappen (Red Bull), y el australiano, Oscar Piastri (McLaren), que se ubicaron en las primeras 3 posiciones.

En detalle, Yuki Tsunoda (Red Bull), Esteban Ocon (Haas), Gabriel Bortoleto (Kick-Sauber), Gasly y Lance Stroll terminaron detrás del argentino.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Austria

Viernes 19 de septiembre

Prácticas Libres 1 – FINALIZADO –

Prácticas Libres 2: FINALIZADO –

Sábado 28 de junio

Prácticas Libres 3: – FINALIZADO –

Clasificación: 9:00

Domingo 29 de junio

Carrera: 8:00

Dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Austria:

La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Los seguidores podrán sintonizar el evento en los siguientes canales:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow.

Cómo es el GP de Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán se corre en las calles de Bakú, en un circuito urbano que destaca por su complejidad y espectacularidad. Diseñado por el alemán Hermann Tilke, combina rectas muy rápidas con curvas estrechas y pasajes técnicos, lo que lo convierte en uno de los escenarios más exigentes e imprevisibles de la Fórmula 1. Cada edición suele estar marcada por sobrepasos arriesgados y no faltan los incidentes que cambian el desarrollo de la carrera.