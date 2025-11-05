Javier Milei le creyó a una fake news que aseguraba que estaba invitado a cantar con AC/DC en Argentina

El presidente Javier Milei fue víctima de una fake news en redes sociales y quedó expuesto tras celebrar una presunta invitación para cantar con la banda AC/DC.

El martes por la tarde comenzó a circular una captura de una noticia falsa en cuyo título se aseguraba que AC/DC había decidido invitar al Presidente a cantar con ellos en el show que realizarán el 23 de marzo de 2026 en el estadio Monumental.

Un usuario decidió compartir la imagen que mostraba a integrantes de la banda de hard rock británica-australiana y tenía el logo de Clarín, y el mandatario cayó en la trampa de la fake news.

«VAAAAAAAAMOOOOOO» (sic), escribió Milei en su cuenta personal de la red social X, citando la publicación del usuario @gorrasdelcielo, que había compartido la captura falsa y expresaba «Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck», una de las canciones de AC/DC.

Tras darse cuenta del error, Milei borró su publicación.