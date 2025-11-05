EL GOBIERNO CONVOCÓ A SESIONES EXTRAORDINARIAS EN EL CONGRESO PARA TRATAR LA REFORMA LABORAL Y LA TRIBUTARIA
El 10 de diciembre asumen cerca de 100 diputados y senadores oficialistas, y Casa Rosada no quiere perder ni un día para impulsar su agenda de flexibilización.
Tras convertirse en los primeros afectados por la flexibilizacion laboral por falta de vacaciones pagas, los diputados y senadores tendrían en sus manos todo el peso de las expectativas de Casa Rosada, que esta semana empezó con la capacitación de sus nuevos legisladores, muchos de los cuales no tienen experiencia previa en cargos públicos.
La alianza parlamentaria entre violetas y amarillos es clave para aprobar las leyes como la reforma laboral o la reforma tributaria.
El encuentro de este miércoles le sigue a la charla esclarecedora del martes pasado, con la participación de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; del titular de la cámara de Diputados, Martín Menem; del exdiputado Eduardo «Lule» Menem, de la senadora electa Patricia Bullrich y de otros miembros del Gobierno de Javier Milei.