JAVIER MILEI DEFENDIÓ LA DESIGNACIÓN DEL TENIENTE CARLOS PRESTI: «¿QUIÉN MEJOR QUE UN MILITAR?»
El Presidente dijo que “el kirchnerismo se dedicó a demonizar a las Fuerzas Armadas” y enfatizó en que la designación ”se basa en su idoneidad para el cargo”.
“En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad”, sostuvo el jefe de Estado.
Javier Milei defendió la designación de un teniente general al frente de Defensa
En ese marco, Javier Milei defendió la designación de un militar en actividad como nuevo ministro de Defensa, en lugar del electo diputado Luis Petri. “Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación del Teniente General (Carlos Presti)”, dijo, aclarando que “la designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo».
En otro orden, propuso retomar una discusión sobre el concepto de soberanía, sin mencionar Malvinas, y afirmó que ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenido sin una economía sólida y sin capacidades militares capaces de disuadir amenazas en un contexto global “incierto”.