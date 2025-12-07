JAVIER MILEI DEFENDIÓ LA DESIGNACIÓN DEL TENIENTE CARLOS PRESTI: «¿QUIÉN MEJOR QUE UN MILITAR?»

Javier Milei y Carlos Presti, su nuevo ministro de Defensa.

Javier Milei encabezó en la ciudad cordobesa de Río Cuarto el acto formal de presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca e incorporados a la Fuerza Aérea. Como ya se informó,

Nuestro gobierno está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas«. Consideró los a los cazas como «los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”, agregando que “a partir de hoy todos estaremos un poco más seguros…«.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que la llegada de parte de la flota de aviones, de un total de 24, marca “un día histórico para todos los argentinos” y señaló que la nueva etapa en materia de defensa busca, según sus dichos, revertir lo hecho en el pasado reciente con las Fuerzas Armadas por parte de sucesivos gobiernos peronistas.

“En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad”, sostuvo el jefe de Estado.

Javier Milei defendió la designación de un teniente general al frente de Defensa En ese marco, Javier Milei defendió la designación de un militar en actividad como nuevo ministro de Defensa, en lugar del electo diputado Luis Petri. “Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación del Teniente General (Carlos Presti)”, dijo, aclarando que “la designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo».