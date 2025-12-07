El hijo mayor de Jair Bolsonaro desafía a Lula da Silva y anuncia su candidatura presidencial

El hijo mayor de Bolsonaro desafía a Lula y anuncia su candidatura presidencial

Al anunciar su candidatura, afirmó que “cumplirá la misión” de ser candidato en octubre de 2026 para dar continuidad al “proyecto de nación” de su padre, quien lleva 10 días cumplidos de una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

La Justicia ordenó la extradición a Brasil de cinco condenados por el intento de golpe contra Lula da Silva

Daniel Rafecas dispuso este miércoles, al término del juicio oral respectivo, que se llevó a cabo en los tribunales de Comodoro Py, la extradición a Brasil de cinco condenados por la Corte Suprema de ese país -que estaban prófugos y fueron detenidos en Argentina-, a raíz de haber participado en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia en enero de 2023, tras haber ganado las elecciones el actual presidente Lula da Silva. El juez federaldispuso este miércoles, al término del juicio oral respectivo, que se llevó a cabo en los tribunales de Comodoro Py, la-que estaban prófugos y fueron detenidos en Argentina-, a raíz de haber participado en el, tras haber ganado las elecciones el actual presidente Lula da Silva.