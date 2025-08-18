JAVIER MILEI ALMORZÓ CON LOS GRANADEROS POR EL 17 DE AGOSTO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El acto íntimo se realizó en el Salón Héroes de Malvinas y contó con la participación de los jefes de las Fuerzas Armadas y el ministro Luis Petri.
Tras el acto protocolar, todos participaron de un almuerzo en la que, además, estuvo presente la diputada y maquilladora oficial Lilia Lemoine: «Vino a almorzar con sus granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín», indicó, en diálogo con la prensa.
Kicillof recordó a San Martín y pidió defender «la soberanía, los recursos y la igualdad»
En un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, que se conmemora este domingo 17 de agosto, el gobernador de Buenos Aires recordó al prócer en sus redes. «No alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades», sostuvo.
«Este 17 de agosto se hace imprescindible recordar a San Martín por su gesta, pero sobre todo por sus ideas. Porque no alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades. En nuestra provincia, la fuerza de esa lucha marca el rumbo de lo que tenemos que seguir haciendo, que es ni más ni menos que representar los intereses del pueblo», escribió el Gobernador.