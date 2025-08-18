EL SOCIALISMO DEJA EL PODER EN BOLIVIA TRAS 20 AÑOS: QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS QUE COMPETIRÁN EN EL BALOTAJE

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, quiénes son los candidatos que competirán en el balotaje. (Foto: AP)

Las elecciones en Bolivia de este domingo concluyeron con un resultado histórico: luego de 20 años de gobiernos de izquierda, hubo un giro a la derecha y, con los porcentajes ajustados, ahora todo se definirá en un balotaje.

La última actualización del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), con el 95% de las actas computadas, informó que Rodrigo Paz Pereira obtenía el 31,70% de los votos, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga con el 27,20%.

Con estos números, ambos se medirán en segunda vuelta y los bolivianos deberán volver a las urnas el próximo 19 de octubre.

Quién es Rodrigo Paz Pereira, la sorpresa electoral

Exdiputado, exalcalde y actual senador, Paz Pereira nació en 1967 en Santiago de Compostela durante el exilio de sus padres. Su padre es el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) y su madre, la española Carmen Pereira. Creció entre varios países por la persecución de los gobiernos militares.

Economista con estudios en relaciones internacionales, hizo carrera política en Tarija, donde fue alcalde entre 2015 y 2020 tras derrotar al Movimiento al Socialismo (MAS). También participó en 2019 en la Coordinadora de la Defensa de la Democracia, que denunció fraude en las elecciones de Evo Morales.

En esta campaña, con un despliegue mucho menor que el de sus rivales, se presentó por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al excapitán de Policía Edman “Capi” Lara, conocido en redes sociales por denunciar corrupción en la institución.

Rodrigo Paz, la sorpresa electoral de Bolivia. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

“Soy un hombre que tiene dos felicidades enormes, amar a la patria y amar a su familia”, dijo Paz Pereira a EFE. Y prometió una agenda de mano dura contra la corrupción, reforma judicial, reducción de gastos superfluos y descentralización de recursos.

Si logra imponerse en segunda vuelta, el Senado quedaría bajo la presidencia de Lara, lo que obligará a Paz Pereira a construir consensos en el Congreso.

En estas elecciones se elegirá al nuevo presidente y vice que gobernará desde 2025 a 2030. También se renuevan los 130 integrantes de Diputados y los 36 del Senado.

Bolivia enfrenta hoy escasez de dólares y combustibles y una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en 17 años. El MAS gobierna desde 2006, primero con Morales y luego con Luis Arce, hoy adversarios.

Quién es Jorge Quiroga, el expresidente neoliberal

Jorge “Tuto” Quiroga fue presidente entre 2001 y 2002 tras la renuncia de Hugo Banzer, del que fue su vice. A los 65 años, quiere terminar con la hegemonía de la izquierda y “recuperar los 20 años perdidos” bajo los gobiernos de Morales y Arce.

“Es la derecha de Bolivia. Es promercado, anti-Estado y conservador. Pero no es un personaje del estilo Javier Milei. Su discurso es reposado. Tiene vínculos con la derecha europea y muchos contactos internacionales”, dijo el analista Ricardo Callas, exministro de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, en diálogo con TN.

Quiroga se postula por el bloque Alianza Libre. Nació en Cochabamba en 1960. Es ingeniero industrial y administrador de empresas.

A los 30 años fue uno de los ministros más jóvenes de la nación y, previamente, representó a Bolivia ante los principales organismos financieros internacionales.

El expresidente Jorge Quiroga, uno de los candidatos que se enfrentará en las elecciones del 19 de octubre. (AP Foto/Juan Karita)

Tras finalizar su Gobierno, Quiroga se postuló a la Presidencia en 2005, 2014 y 2020, aunque en este último año declinó su candidatura -que compartía con la dirigente indígena Tomasa Yarhui- una semana antes de los comicios, al ver imposible disputar una segunda vuelta frente al candidato oficialista del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, actual presidente del país.

Fue crítico del expresidente Evo Morales (2006-2019) desde finales de los años noventa, cuando era vicepresidente y el exmandatario era diputado de un partido de izquierda y líder de uno de los principales sindicatos de productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba, sector que aún encabeza.

También ha sido uno de los detractores más severos a la saliente gestión gubernamental de Arce, de quien dijo que es el responsable de “hundir” a Bolivia en la crisis económica por hechos de corrupción y el mal manejo del modelo económico.

Propone recuperar la economía mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para restablecer las reservas de dólares, seguido de gestiones con otros organismos, así como reducir el número de ministerios, viceministerios, entidades descentralizadas y funcionarios del Estado, entre otras medidas.