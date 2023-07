ISABEL DÍAZ AYUSO, OPERADA TRAS PERDER AL BEBÉ DE OCHO SEMANAS QUE ESPERABA

La presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo que ser intervenida quirúrgicamente este martes. Está previsto que retome su agenda este próximo jueves

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad, ha sido operada este martes 11 de julio tras perder el bebé que esperaba. Según han informado fuentes del Gobierno regional, estaba embarazada de ocho semanas.

Este es el motivo por el que no asistió al acto de homenaje y recuerdo anual a Miguel Ángel Blanco, celebrado en la tarde del martes en Madrid. Era la propia Comunidad la que informaba de que finalmente sería Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, quien acudiría a la ceremonia, celebrada en los Jardines de Miguel Ángel Blanco, situados en el distrito de Chamartín.

Las mismas fuentes han añadido que está previsto que retome su agenda este próximo jueves 13 de julio al asistir al Pleno de la Asamblea de Madrid, en el que se votará a los senadores por designación autonómica.

En las últimas semanas, Isabel había reducido su agenda política, coincidiendo con el periodo electoral, y alegando que necesitaba un descanso tras la campaña del 28 de mayo, tal y como afirma El Mundo.

Una de las primeras en pronunciarse tras conocerse la noticia de su aborto ha sido Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea: “Un abrazo y mucho ánimo en estos días dolorosos y complicados”, le ha deseado.

En lo referente a su vida privada, la del Partido Popular siempre se ha mostrado muy discreta, especialmente tras hacerse pública su ruptura con el estilista Jairo Alonso, en enero de 2021 -aunque pudo suceder antes-, ya que el suceso fue muy comentado. Su actual pareja es Alberto González, tiene tres años más que ella y trabaja como técnico sanitario. Es de origen andaluz, está divorciado y tiene tres hijos de una relación anterior.

Su noviazgo se conoció en el verano 2021 a golpe de exclusiva, pues fueron fotografiados mientras disfrutaban de unas vacaciones en Ibiza. “No estoy muy contenta con las fotos que se han publicado. Él no es una persona pública, y quiero mantener en la intimidad esta parte de mi vida. Echo de menos mi vida normal de antes”, dijo tiempo después Ayuso durante su paso por el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne.

En junio del año 2022, Isabel concedió una entrevista a Yo Dona en la que manifestó sus deseos de ser madre. “Creo que es de las cosas más bonitas que puede hacer una mujer y que demuestra que somos capaces de todo. Es amor y sacrificio como sexo fuerte. Ahora, cada una ha de vivir libremente y con coherencia, decidiendo qué pasos dar y, si lo hace, cuándo y con quién”, afirmó.

También verbalizó sus ganas de tener hijos en La Campos Móvil, el formato de entrevistas que presentó María Teresa Campos en 2021. “Siempre he sido muy familiar y siempre he querido hijos, pero también es verdad que me he volcado siempre en el trabajo y que he sido muy independiente. Es cierto que tenerlos joven tiene muchos beneficios, aunque he conocido a padres con más edad y están encantados. No obstante, no me lo puedo estar planteando siempre. Tengo poco tiempo para elegir, y si al final no los tengo me dedicaré a mis tres sobrinos, que para mí son como mis hijos”, aseguró entonces.

