INVESTIGAN LA MUERTE DE UNA JOVEN EN UN HOTEL DE LA RUTA 16: LA FISCALÍA ACTIVÓ EL PROTOCOLO DE FEMICIDIO

🔴Sáenz Peña

En las últimas horas del miércoles, agentes de la Comisaría Segunda intervinieron en un episodio ocurrido en el Hotel Flamenco, ubicado en el kilómetro 173 de la Ruta Nacional 16. Allí se constató el fallecimiento de Gabriela Patricia Luca, una joven de 20 años domiciliada en el Barrio San Cayetano, quien se desempeñaba como encargada del establecimiento.



Los efectivos arribaron al lugar cerca de las 23:30 tras un aviso de emergencia. Al llegar, hallaron el cuerpo de la joven en la entrada principal del hotel. En el sitio se encontraba su ex pareja de 23 años, quien relató que Luca le habría enviado un mensaje de texto en el que manifestó sus intenciones de quitarse la vida tras una presunta ruptura sentimental ocurrida horas antes.

De acuerdo con el testimonio del ciudadano, él mismo la habría encontrado en una de las habitaciones y, en un intento por reanimarla, la trasladó hasta el sector externo del hotel, donde finalmente el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

*Actuaciones judiciales*

Ante la gravedad del hecho y siguiendo los lineamientos de rigor, el Fiscal en turno, Dr. César Luis Collado, ordenó de inmediato la activación del protocolo por supuesto femicidio. Como medida preventiva, se dispuso la demora de sujeto hasta que preste declaración testimonial.

En el lugar trabajaron el médico policial, el Gabinete Científico del Poder Judicial y la División de Bomberos en el móvil tanatológico para realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del deceso.

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