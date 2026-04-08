ANSES: LAS PERSONAS QUE YA NO PODRÁN COBRAR LA AUH EN ABRIL

Las personas que ya no podrán cobrar la AUH en abril.

ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en abril, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,9%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares. Laconfirmó que latendrá un nuevo incremento en abril, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del, calculada en base alque difunde el, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.

El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.

Quiénes no podrán cobrar la AUH en abril Existen cinco motivos principales por los cuales el sistema de la ANSES puede dar de baja o suspender la liquidación de la asignación:

Cambio en la situación laboral: si alguno de los progenitores comenzó a trabajar en relación de dependencia o se registró como monotributista (fuera de las categorías de Monotributo Social o personal de casas particulares), la AUH se interrumpe para dar paso a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Superación de topes de ingresos: el grupo familiar no debe superar el límite de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Si los ingresos informales o registrados del hogar exceden este techo, el beneficio se cae automáticamente.