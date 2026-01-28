INVESTIGACIONES PREVIAS PERMITEN DAR CON EL ARMA UTILIZADA EN UN HOMICIDIO

La escopeta se encontraba en casa de un familiar del presunto autor.

El trabajo investigativo que realizaron los agentes de la División Delitos Contra Las Personas, los llevo hasta un domicilio ubicado en el barrio Balastro II de Fontana.

A eso de las 16.30, los investigadores arribaron junto a un Ayudante de Fiscal, siendo atendidos por una mujer de 28 años y hermana de uno de los involucrados en el crimen.



Tras comentar el motivo de la presencia policial, la femenina ingreso brevemente a la vivienda y trajo en sus manos, una escopeta calibre 16, desarmada en tres partes, por lo que procedieron a su secuestro y traslado a la Comisaría Segunda Fontana.

El hecho

Este secuestro se enmarca en las pesquisas que se llevan a cabo por el fallecimiento de Daniel Alejandro Meza de 33 años, quien fuera agredido con disparos de arma de fuego hace unos días en una cancha de futbol en la localidad de Fontana.

El lesionado en esa oportunidad, fue llevado al Hospital Perrando donde fue atendido por “HERIDA DE ARMA DE FUEGO EN ZONA INGUINAL IZQUIERDA Y ANTEBRAZO IZQUIERDO”, siendo posteriormente sometido a curaciones y dado de alta.

Pero en la fecha de hoy, el ciudadano Meza ingresó nuevamente al Hospital Perrando por descompensación, donde posteriormente dejó de existir, siendo atendido por la Dra. GREMES, quien diagnosticó “DISFUNCIÓN MULTIORGÁNICA, SHOCK HIPOVOLÉMICO Y PERITONITIS GENERALIZADA”.

Cabe mencionar que en la jornada, personal de la Comisaría Segunda Fontana aprehendió a los presuntos responsables, quienes fueron notificados de las actuaciones por “Supuesto Homicidio”.-

