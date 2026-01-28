NBCH RENUEVA SU SITIO WEB Y FORTALECE SU ESTRATEGIA DIGITAL

Mantiene todos los contenidos, accesos y funcionalidades, con una propuesta visual moderna, accesos más simples y una navegación pensada a partir de la experiencia real de sus clientes.

Nuevo Banco del Chaco anuncia la renovación integral del diseño de la página web. La actualización incorpora una nueva propuesta visual y una navegación renovada, más simple y orientada a la experiencia del usuario, a la vez que mantiene todos los contenidos, accesos y funcionalidades.

Como parte de la estrategia digital de Nuevo Banco del Chaco, este rediseño está enfocado en los clientes y en su experiencia en la navegación. Así, entre los principales ejes de la nueva web se destacan una navegación más amigable, una renovación estética integral, accesos más simples a las funciones principales, una mejor adaptación a los hábitos de uso de los clientes y una orientación más comercial.

La renovación del sitio web de NBCH se desarrolló a partir de un análisis e investigación de la experiencia real de los usuarios.

Una web orientada al cliente

Con esta actualización, Nuevo Banco del Chaco da un nuevo paso y clave en su proceso de transformación digital, fortaleciendo su sitio web como una herramienta más ágil, simple y accesible.

El nuevo diseño simplifica los recorridos de navegación y potencia la visibilidad de productos y servicios, teniendo como prioridad los accesos más utilizados por los usuarios.

Para lograr una experiencia más clara y enfoca en el usuario, se realizó una reorganización integral de las secciones y los accesos. Así, luego de un relevamiento de los sitios más visitados, los enlaces rápidos se fusionaron con los accesos destacados.

La nueva página web de NBCH incorpora accesos directos a las plataformas de banca digital, productos destacados como Tarjeta Tuya con sus promociones, y la integración comercial de las empresas vinculadas del grupo NBCH como seguros, Fintech e inversiones.

Como parte de la renovación, se realizó la creación de tres páginas específicas para organizar y presentar de manera clara los productos y servicios más demandados por los clientes: préstamos, inversiones y cuenta WEE.

Con este rediseño, Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso con la innovación y con una experiencia digital centrada en las necesidades reales de sus clientes.

