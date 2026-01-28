SAENZ PEÑA SUMA MÁS UNIDADES HABITACIONALES: EL GOBERNADOR ZDERO SUPERVISÓ HOY LOS TRABAJOS

Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero inspeccionó el avance de la obra de nuevos departamentos que se ejecutan en el noreste de la ciudad de Sáenz Peña. El proyecto contempla trabajos de infraestructura integral, que incluyen red de agua potable, red cloacal, red eléctrica de media tensión y red vial y pluvial.

Durante la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por el intendente Bruno Cipolini, los legisladores provinciales Ernesto Blasco y Edgardo “Tati” Reguera, y autoridades del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV). En la oportunidad, destacó la importancia de continuar ampliando la oferta habitacional en la provincia. “Estamos en Sáenz Peña supervisando esta obra junto al intendente, legisladores provinciales y el directorio del Instituto Provincial de la Vivienda, porque seguimos impulsando un proyecto de más viviendas. En este caso, se trata de la ampliación de una torre que se suma a un complejo habitacional donde ya entregamos 32 departamentos”, señaló el gobernador.

Zdero explicó que la obra comprende la construcción de los nuevos departamentos y locales comerciales, brindando una solución habitacional integral que responde a la demanda existente. “Esto forma parte de un proyecto habitacional que llevamos adelante en todo el territorio provincial, ofreciendo distintas alternativas de acceso a la vivienda”, remarcó.

En ese sentido, el gobernador destacó además las diferentes modalidades disponibles, como el sistema tradicional FONAVI, los departamentos, el programa Más Raíz en modalidad fiduciaria y el acceso a terrenos con la infraestructura necesaria. “Nuestro objetivo es ofrecer alternativas para distintos sectores sociales, garantizando el acceso a la vivienda. Para nosotros esto es primordial, y también es fundamental el cumplimiento de las cuotas para poder seguir construyendo más viviendas”, subrayó.

Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecochea, expresó su satisfacción por el avance de la obra y recordó el compromiso asumido en diciembre de 2024. “Estamos cumpliendo con lo que el gobernador se comprometió cuando inauguramos los edificios que están aquí al lado. En ese momento asumimos el compromiso con los vecinos de Sáenz Peña de continuar con estas obras, y hoy estamos recorriendo el avance y viendo la realidad del trabajo que venimos desarrollando”, indicó.

Finalmente, Berecochea destacó el trabajo del equipo técnico y manifestó: “Estamos muy felices con el avance de esta obra, que representa más soluciones habitacionales para la comunidad”.

Relacionado