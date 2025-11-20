INVERSIÓN, EMPLEO Y MODERNIZACIÓN: AVANZAN LAS OBRAS DEL NUEVO PASEO GASTRONÓMICO “RECREO” EN RESISTENCIA
El proyecto, íntegramente financiado por capitales privados, se encuentra en su etapa final y prevé inaugurarse en las próximas semanas. Contará con cinco locales gastronómicos y dos salones de usos múltiples, configurándose como un nuevo punto de atracción económica, turística y recreativa para la capital chaqueña. “Destaco el coraje y el esfuerzo de los chaqueños que quieren invertir en la provincia del Chaco”, expresó el primer mandatario chaqueño. Además, subrayó que esta iniciativa generará más de 60 empleos directos y un fuerte movimiento económico indirecto: “Este espacio va a convocar a muchos chaqueños y también a quienes quieran visitarnos”, afirmó.
El gobernador resaltó la recuperación del edificio donde funcionaba el histórico colegio Piacentini, hoy completamente remodelado. Señaló la importancia de acompañar a los emprendimientos locales que apuestan por la provincia y agregó: “Queremos que haya una oferta para quienes vengan a la provincia, pero también para quienes deseen disfrutar aquí. Y queremos que a los empresarios les vaya bien, porque generan trabajo y ayudan a reactivar la economía del Chaco”.
Uno de los propietarios del proyecto, Guillermo Massara, destacó que Recreo contará con cinco propuestas gastronómicas y expresó su entusiasmo por la inminente apertura. “Es un concepto nuevo en Resistencia. Esperamos a la gente local y a los turistas que nos visiten”, señaló.
El arquitecto a cargo de la obra, Nicolás Schwartz, informó que trabajan desde hace un año y tres meses en la remodelación integral del espacio, que tendrá capacidad para cerca de 500 personas. “Estamos muy entusiasmados con llegar a la inauguración, que queremos concretar en los primeros días de diciembre”, adelantó.
Sobre “Recreo – Paseo Gastronómico”
El proyecto Recreo surge como un homenaje a la historia del antiguo y reconocido colegio Piacentini, conservando la esencia del patio escolar y su calidez. Propone un espacio moderno, luminoso y confortable, con áreas cubiertas pensadas para el encuentro y el disfrute. Albergará locales como Volta Heladería Café, El Desembarco Hamburguesas, Panetto Pizzería, Rufián Pastas y La Chimenea Milanesas, además de dos salones de usos múltiples destinados a actividades sociales y culturales. Este nuevo desarrollo reafirma el impulso de la inversión privada en la provincia y marca un paso más en la revitalización urbana y económica de Resistencia.