INVERSIÓN, EMPLEO Y MODERNIZACIÓN: AVANZAN LAS OBRAS DEL NUEVO PASEO GASTRONÓMICO “RECREO” EN RESISTENCIA

El gobernador Leandro Zdero constató el avance de las obras del futuro paseo gastronómico “Recreo”, ubicado en Córdoba 57 de Resistencia, donde funcionaba el tradicional Colegio Integral Piacentini.

El proyecto, íntegramente financiado por capitales privados, se encuentra en su etapa final y prevé inaugurarse en las próximas semanas. Contará con cinco locales gastronómicos y dos salones de usos múltiples, configurándose como un nuevo punto de atracción económica, turística y recreativa para la capital chaqueña. “Destaco el coraje y el esfuerzo de los chaqueños que quieren invertir en la provincia del Chaco”, expresó el primer mandatario chaqueño. Además, subrayó que esta iniciativa generará más de 60 empleos directos y un fuerte movimiento económico indirecto: “Este espacio va a convocar a muchos chaqueños y también a quienes quieran visitarnos”, afirmó.

El gobernador resaltó la recuperación del edificio donde funcionaba el histórico colegio Piacentini, hoy completamente remodelado. Señaló la importancia de acompañar a los emprendimientos locales que apuestan por la provincia y agregó: “Queremos que haya una oferta para quienes vengan a la provincia, pero también para quienes deseen disfrutar aquí. Y queremos que a los empresarios les vaya bien, porque generan trabajo y ayudan a reactivar la economía del Chaco”.

Uno de los propietarios del proyecto, Guillermo Massara, destacó que Recreo contará con cinco propuestas gastronómicas y expresó su entusiasmo por la inminente apertura. “Es un concepto nuevo en Resistencia. Esperamos a la gente local y a los turistas que nos visiten”, señaló.

El arquitecto a cargo de la obra, Nicolás Schwartz, informó que trabajan desde hace un año y tres meses en la remodelación integral del espacio, que tendrá capacidad para cerca de 500 personas. “Estamos muy entusiasmados con llegar a la inauguración, que queremos concretar en los primeros días de diciembre”, adelantó.

Sobre “Recreo – Paseo Gastronómico”

El proyecto Recreo surge como un homenaje a la historia del antiguo y reconocido colegio Piacentini, conservando la esencia del patio escolar y su calidez. Propone un espacio moderno, luminoso y confortable, con áreas cubiertas pensadas para el encuentro y el disfrute. Albergará locales como Volta Heladería Café, El Desembarco Hamburguesas, Panetto Pizzería, Rufián Pastas y La Chimenea Milanesas, además de dos salones de usos múltiples destinados a actividades sociales y culturales. Este nuevo desarrollo reafirma el impulso de la inversión privada en la provincia y marca un paso más en la revitalización urbana y económica de Resistencia.