CHIQUI TAPIA SE DESLIGÓ DE LAS POLÉMICAS ARBITRALES EN EL FÚTBOL ARGENTINO: “NO HAY ERRORES DE UN SOLO LADO”

Las suspicacias alrededor del arbitraje en el fútbol argentino alcanzaron su pico máximo de exposición y escándalo. Ya no solo los hinchas manifiestan en redes sociales, sino que los protagonistas prefieren no hablar para no recibir sanciones en un acto de autocensura preventiva. Ante este panorama, TN estuvo presente en el Olé Summit 2025 del que participó el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien dio su mirada sobre esta problemática.

Si bien, como dicen muchos referentes cercanos a la AFA, “los árbitros son seres humanos y se pueden equivocar”, estos episodios suelen beneficiar a algunos equipos en particular y la situación se presta a teorías conspirativas. Incluso, varios árbitros quedaron apuntados por los fanáticos que, además de mirar el fixture para ver a qué hora juega su equipo, ponen el ojo en las designaciones y del VAR.

“No siempre la culpa es del árbitro. Cuando un equipo pierde también es porque el otro supera, no es por el error arbitral. Seguramente hay errores arbitrales y trabajamos para corregirlos. Por eso sumamos a (Fernando) Rapallini y estamos trabajando”, dijo Tapia en el evento organizado por el diario deportivo en la Usina del Arte de La Boca.

Y sostuvo, con contundencia: “Tan malo el arbitraje argentino no es. Estoy convencido. Tres árbitros nuestros van a ir a hacer la pretemporada para el Mundial”.

Tapia insistió en que “no hay errores de un solo lado” y llamó a jugadores, técnicos y periodistas a “asumir responsabilidades”.

“Riestra llevó 24 ó 25 partidos de local sin perder (NdR: fueron 27). No creo que haya sido favorecido 25 veces. Siempre está la sugestión y existía también con (Julio) Grondona. No es nueva y termina siendo un perjuicio: no ayuda a que el fútbol mejore, al revés”, planteó el presidente de la AFA.

Aunque admitió que los errores arbitrales existen, Tapia subrayó que la incorporación de Rapallini en la estructura de la AFA busca minimizar esta problemática.

“Los árbitros tienen familias y tienen que tomar determinaciones en fracciones de segundo. El fútbol es un juego de fricción donde uno trata de sacarle ventaja al otro”, señaló.

Las polémicas más recientes en el fútbol argentino

El último fin de semana se vivió una escena insólita que sumó una nueva mancha al fútbol de nuestro país: la definición de las semifinales de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón terminó con bochornosos incidentes entre jugadores y con la policía arrojando gas pimienta contra los futbolistas del equipo visitante.

Tras está situación, los fanáticos del Gallito vandalizaron murales en homenaje a la Selección argentina, uno de los puntos fuertes y aciertos incuestionables de la gestión de Chiqui Tapia. Los mensajes apuntaron contra el presidente de la AFA y algunos dirigentes.

También hubo controversia en el duelo entre Barracas Central y Huracán por la última fecha del Torneo Clausura en la primera división. El Globo ganaba en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia y el árbitro Andrés Gariano, mediante el VAR, le cobró dos penales en contra: el primero terminó en las manos del arquero y el segundo fue gol, por lo que el encuentro terminó 1-1. Los de Parque Patricios quedaron fuera de los Playoffs y le reclamaron al juez, que respondió con una dura frase hacia el DT Frank Kudelka: “Vamos a hablar y te voy a romper todo”.