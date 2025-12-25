INTERVINIERON EN UN DESORDEN ENTRE VECINOS Y SECUESTRARON UN ARMA CASERA

Efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana intervinieron en el Barrio Asentamiento Anunciación, tras un aviso recibido a través del sistema 911 que alertaba sobre un desorden generalizado en la zona.

Alrededor de las 03:30, el personal policial constató que dos grupos numerosos de personas se encontraban protagonizando desorden en la vida púbica. Al notar la presencia policial, los involucrados se dispersaron rápidamente. Posteriormente, los uniformados lograron entrevistarse con personas de ambas partes, quienes manifestaron que los conflictos entre vecinos serían de larga data y que la situación derivó en una pelea que involucró a familiares, con arrojo de cascotes y la presunta utilización de armas de fabricación casera.

Ante esta situación, se realizó un rastrillaje preventivo en el sector, logrando el secuestro de una “tumbera” de doble caño, color negra, quedando el elemento a disposición de la Justicia.

Las partes involucradas fueron invitadas a radicar la correspondiente denuncia, formalizándose una presentación escrita posteriormente contra un presunto agresor. La Fiscalía N° 2, a cargo de la Dra. Ana González de Pacce, dispuso que se sustancien las actuaciones en carácter de Información Sumaria Judicial, ordenando la remisión de las mismas al organismo correspondiente y se secuestre el arma casera.

