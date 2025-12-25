DESORDEN: UN MENOR LE DISPARO A UN HOMBRE CON UNA “TUMBERA”

25-12-2025

Ambos estaban lesionados.

A eso de las 8:30, los efectivos de la Comisaria de General Pinedo se dirigieron hasta calle 0000 entre 4 y 6 ciudad, estableciendo que momentos antes se produjo un desorden entre los vecinos, resultando lesionado un menor de 16 años el cual a su vez hirió a un hombre de 40 años con un arma de fuego fabricación casera calibre 22.

El menor poseía lesiones leves en tanto el mayor fue trasladado al hospital donde fue diagnosticado con “herida contuso cortante en hemitorax izquierdo (Les. Leves.)”.

Seguidamente se hizo entrega menor a su progenitora.

