INTERNAS: LA UCR PIDIÓ UNA REUNIÓN DE URGENCIA DE JUNTOS POR EL CAMBIO TRAS NUEVAS CRÍTICAS DE CARRIÓ CONTRA MANES

Las nuevas críticas de Elisa Carrió contra Facundo Manes recalentaron aún más la interna de Juntos por el Cambio. El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, enfurecido por lo que dijo la fundadora de la Coalición Cívica en una entrevista con Infobae, pidió una reunión de urgencia de la cúpula opositora para este lunes y frenó la difusión del “reglamento de no agresión” que tenían previsto anticipar esta tarde a los medios.

Cornejo mantuvo esta mañana un agitado chat por WhatsApp con sus pares del PRO, Patricia Bullrich, y de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, luego de que el jefe radical leyó las declaraciones de Carrió a Infobae, en las que reveló que le iniciará una denuncia judicial a Manes por haber dicho que le ofreció ser candidato a vicepresidente en 2015, insistió en que el neurólogo miente (e incluso equiparó la mentira con la corrupción) y afirmó que había exigido “a todos los miembros de Juntos por el Cambio que están haciendo reglas de convivencia para que incluyan no mentir”.

La reacción del jefe de la UCR agrega un elemento de tensión al clima caldeado que existe desde que Manes, primer candidato bonaerense a diputado de la UCR, afirmó que “no tiene en claro el proyecto de país que que quieren” Horacio Rodríguez Larreta, y Diego Santilli, les cuestionó el “marketing” y pidió que “no se gasten los impuestos de los porteños” en la campaña electoral. También criticó el desembarco de porteños como María Eugenia Vidal y Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires porque “desprestigia a la política y hace que la gente crea menos por la especulación electoral”.

Hace 24 horas, la mesa nacional de JxC había resuelto suspender el Zoom del lunes próximo hasta el 9 de agosto porque todavía no se terminó de consensuar el reglamento interno que servirá como un pacto de no agresión entre sus candidatos para fijar reglas de juego antes de las PASO.

Con la postergación del encuentro, la dirigencia opositora quería tener tiempo de corregir el primer borrador del documento que escribió Patricia Bullrich y que está siendo revisado por Cornejo y por Ferraro con la idea de consensuar su contenido. El líder de la CC advirtió que en el reglamento interno de Juntos por el Cambio tiene que estar “no mentir” como primer punto, tal como exigió Carrió.



Elisa Carrió dijo a Infobae que le iniciará un juicio a Facundo Manes por haber mentido (Foto Gastón Taylor)

Días antes de la entrevista con Infobae, la ex legisladora aseguró que Manes “miente descaradamente” y lo acusó de “mitómano” por haber hablado de esa supuesta oferta electoral durante una comida en la casa del neurocientífico, de la que participó el diputado Toty Flores. “Dicen que son la nueva política, pero llevan en la lista a Jesús Cariglino y a Stolbizer”, afirmó Carrió al profundizar sus críticas.

En el radicalismo creen que detrás de las acusaciones de Carrió está Rodríguez Larreta: según interpretan, al jefe de Gobierno le preocupa el posible triunfo de Manes en las PASO y aprovecha a la fundadora de la CC para embestir contra el candidato bonaerense de la UCR.

Desde el larretismo desmienten esa especulación: “Todos saben que nadie puede controlar a Lilita”. Advierten, además, que quien inició las hostilidades fue Manes cuando sembró sospechas sobre el uso de fondos públicos de la Ciudad en favor de la campaña de Santilli.

En el entorno de Manes aclaran que se trató de “un simple comentario sin mala intención” para contestar a una pregunta de un periodista sobre si le preocupaba la disparidad de recursos económicos en la campaña entre él y Santilli. “Esta interna es David contra Goliat. Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”, fue la respuesta del candidato radical, que desató una enorme polémica que no se detiene.



Facundo Manes, candidato bonaerense de la UCR

Primero le contestó en duros términos Cristian Ritondo, miembro de la mesa de campaña de Santilli, cuando publicó en Twitter: “Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino, pero sólo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos”.

Rodríguez Larreta, Santilli y Vidal eligieron no contestarle a Manes y bajarle el tono a la pelea. En la misma línea, Bullrich le dijo al diario Perfil: “No quiero hablar de Manes porque él pegó, pero también recibió. Hay que parar todo nivel de agresión o violencia. Tenemos que tener amistad cívica”.

Sin embargo, Manes les pidió expresamente a varios dirigentes de la UCR que salieran a defenderlo en público ante las críticas que recibió, sobre todo, de Carrió. El que arrancó la serie de declaraciones radicales y agravó el clima interno fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales: dijo que “la responsabilidad del clima confrontativo en Juntos por el Cambio tiene un solo responsable, es Rodríguez Larreta”.

En esa línea, el mandatario jujeño acusó al alcalde porteño de creerse “dueño de Juntos por el Cambio” y destacó que “se puso el traje de Presidente antes de serlo”. Advirtió, además, que Rodríguez Larreta “debería revisar su lógica de construcción política porque por este camino vamos a debilitar y a poner en riesgo a Juntos por el Cambio”.



Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli

El senador nacional de la UCR Luis Naidenoff, quien integra la mesa nacional de JxC, defendió a Manes y sostuvo que “no soluciona nada un reglamento interno, sino una charla entre los dirigentes: esto es política y hay que encontrar sensatez porque las buenas prácticas se van construyendo en el día a día”. Y pidió no temer a la competencia ni al debate. “Esto no es para pechos fríos ni para tibios”.

En la Coalición Cívica destacan que “pareciera ser que lo único que molesta son las declaraciones de Carrió y el que empezó hablar fue Manes, como así también hay declaraciones de otros y no se hacen cargo”. “Que no nos usen de excusa. Hay algunos que hace un tiempo vienen buscando conflictos -puntualizan en la CC-. No hay que ser funcional al kirchnerismo como sucedió en otra época”.

El “reglamento de no agresión” fue una idea que propuso Bullrich a sus colegas de la conducción de Juntos por el Cambio en el Zoom que mantuvieron hace quince días. La jefa del PRO se comprometió a redactar un borrador y pasárselo a sus pares de la UCR y de la CC para que lo corrigieran, y todos acordaron debatir el texto y aprobarlo en el siguiente encuentro virtual, previsto para este lunes 2 de agosto.

Sin embargo, hace 24 horas decidieron postergar el nuevo Zoom hasta el 9 porque no habían terminado de corregir el documento. Aun así, coincidieron en difundir fragmentos del reglamento en algunos medios este sábado. Todo cambió luego de la nueva irrupción de Carrió en la pelea sin fin de JxC.