Interna libertaria: desafiante, el Gordo Dan volvió a publicar el tuit contra Luis Juez que había borrado

La nueva interna libertaria

El contrapunto se desató luego de que el jefe de los ministros calificara públicamente de “repudiable” al posteo Parisini en el que había atacado a Juez y a su hija que padece una discapacidad severa.

“Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar”, dijo sin dudar Francos al ser consultado sobre el polémico mensaje del troll libertario.

Francos aseguró además que el tuit del Gordo Dan era «una grosería» e intentó despegar al gobierno de Javier Milei del exabrupto al dejar públicamente en claro que Parisini “no forma parte del Gobierno” y puntualizó que “La Libertad Avanza no comparte” el tenor de las expresiones contra Juez.

Frente a esto Parisini volvió a publicar el polémico mensaje y salió a desafiar a Francos abiertamente: “Ni un paso atrás, Guille”.

Y siguió: “Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA”.

Luego redobló la apuesta: “Cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández”.