DOS PASAJEROS PROTAGONIZARON UNA PELEA A GOLPES EN UN COLECTIVO LLENO: «¡VOS ESTÁS MOLESTANDO!»

Dos hombres se enfrentaron esta semana a golpes, empujones y gritos en un colectivo lleno de gente que circulaba por el partido bonaerense de Merlo. Los testigos le pidieron al chofer que parara la marcha para que los pasajeros enemistados se bajaran, pero no les hizo caso.

La secuencia se convirtió en viral en las últimas horas debido a lo palpable de la violencia entre los dos hombres, uno de los cuales parecía estar intoxicado con una sustancia, ya sea alcohol o algo más.

En un video viral del episodio se puede apreciar entre los gritos del público que uno de los hombres, vestido de campera beige, le dice al otro, de negro, que está molestando a los demás.

«¡Vos estás molestando a la gente! ¡Ustedes están faltándoles el respeto!«, espetó el hombre vestido de beige mientras el de negro intentaba hacerle frente a pesar de su estado calamitoso.