INTENSO FIN DE SEMANA DE CONTROLES: SECUESTRARON CASI 500 MOTOS Y DOS ARMAS DE FUEGO

La Policía del Chaco desplegó un amplio operativo de seguridad durante el fin de semana en todo el territorio provincial, con un total de 349 procedimientos realizados por las distintas Direcciones de Zona. Como resultado, fueron detenidas 56 personas y se notificó a 245 contraventores por diversas infracciones.

En el marco de estos controles, las fuerzas de seguridad incautaron dos automóviles, 490 motocicletas —cinco de ellas con pedido de secuestro vigente—, además de dos armas de fuego y seis armas blancas. En paralelo, la Policía Caminera labró 281 actas por infracciones de tránsito y 22 actas por alcoholemia positiva.

En el área metropolitana se llevaron adelante 43 operativos, que culminaron con la aprehensión de 28 personas y la notificación de 91 contraventores. Allí se secuestraron 88 motocicletas, cuatro de ellas con pedido de secuestro, además de un arma de fuego y un arma blanca.

En Sáenz Peña, los efectivos concretaron 95 operativos, con ocho personas detenidas y 90 contraventores notificados. En esa zona se incautaron 67 motocicletas y un arma blanca.

Por su parte, en la zona de Villa Ángela se desarrollaron 70 operativos, que dejaron como saldo cinco detenidos y 57 contraventores notificados. También se secuestró un automóvil, 56 motocicletas —una de ellas con requerimiento judicial— y un arma de fuego.

En Charata, la Policía realizó 23 operativos, en los que fueron detenidas siete personas y se incautaron 48 motos, un automóvil y un arma blanca. En tanto, en toda la zona de San Martín se concretaron 55 procedimientos, con tres personas detenidas, el secuestro de 171 motocicletas y dos armas blancas.

Finalmente, en Castelli se llevaron a cabo 63 operativos, que derivaron en la detención de 12 personas y el secuestro de 60 motocicletas y un arma blanca.

Desde la fuerza destacaron que estos operativos forman parte de una estrategia sostenida de prevención y control, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, prevenir delitos y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en toda la provincia.