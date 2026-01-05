ATAQUE ESTADOUNIDENSE EN VENEZUELA DEJÓ 40 MUERTOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los ataques aéreos de Estados Unidos en Venezuela habrían causado al menos 40 muertos, informó The New York Times. La cifra contradice a Trump, mientras se confirman blancos en Caracas y otros estados costeros.

El medio estadounidense reportó víctimas civiles y militares tras verificar videos con explosiones. Esto contrasta con las palabras de Donald Trump, quien aseguró que «ninguna persona resultó herida» durante el operativo.

En el aeropuerto La Carlota se observaron densas columnas de humo. En Catia La Mar, un bombardeo impactó un edificio residencial de tres plantas, provocando el derrumbe de sus muros y la muerte de una mujer anciana.

Los ataques también alcanzaron objetivos militares en Miranda, Aragua y La Guaira. La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó fallecidos de ambos bandos, pero no brindó cifras oficiales.

El Gobierno venezolano no ha proporcionado aún un reporte exacto sobre la cantidad total de fallecidos ni el alcance total de los daños en la infraestructura.