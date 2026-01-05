¿QUIÉN SE SUBE AL AVIÓN?: SCALONI DECIDE LA LISTA DE CONVOCADOS POR ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2026

Con el sorteo definido y la cuenta regresiva marcando menos de 170 días para el debut, Lionel Scaloni toma los últimos recaudos antes de publicar la nómina. Quiénes son los históricos que resisten, qué juveniles piden pista y por qué la Finalissima ante España será el “filtro” final.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

Con las hojas del almanaque ya marcando 2026, Lionel Scaloni y sus colaboradores piensan, analizan y construyen, como si de un rompecabezas se tratase, el plantel de jugadores que partirá hacia América del Norte con el objetivo de repetir la hazaña de Qatar 2022 y volverse con la preciada Copa del Mundo.

Algunos partidos restan para terminar de evaluar futbolistas que están en la cuerda floja, y una aparición de último momento que consiga meterse por la ventana al grupo de convocados no se descarta. El 27 de marzo tendrán una oportunidad de demostrar su valía, en el partido contra España por la Finalissima. Además, habrá otros tres amistosos en la previa del certamen de fútbol más prestigioso de todos los tiempos.

La ventana para la presentación de los planteles se abre el 1° de abril, un día después de terminar los repechajes, y cierra el 25 de mayo, por lo que será entre esas fechas que Scaloni, Ayala, Aimar y Samuel tendrán que definir a los convocados.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

Si bien algunos apellidos pisan fuerte en las conversaciones del cuerpo técnico, los posibles nominados se reparten en tres grupos. Estos son: los que tienen su lugar asegurado, los que están con el pasaje en la mano, y los que corren de atrás.

La base inamovible de la Selección

En el primer grupo se encuentra, como no podía ser de otra manera, Lionel Messi. El «Diez« festejará su cumpleaños número 39 el 24 de junio de 2026, a dos días del partido frente a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos.

Otro grupo de 15 jugadores, y que ya forma parte de la columna vertebral de la Scaloneta, viene siendo una constante en las convocatorias del DT, por lo que, de no mediar imprevistos, tendrán un asiento en el avión que parta con rumbo a Estados Unidos.

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Leandro Paredes

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Thiago Almada

Nicolás González

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Con el pasaje en la mano

Selección Argentina. Foto: REUTERS

Otros once todavía pelean por un lugar, pero cuentan con la ventaja de tener un pasado reciente en la selección o un buen presente en equipos europeos. Entre ellos:

Gonzalo Montiel

Juan Foyth

Marcos Acuña

Valentín Barco

Facundo Medina

Leonardo Balerdi

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Giuliano Simeone

Paulo Dybala

Nicolás Paz

Los que se juegan todo

Por último, aquellos que deberán sorprender al entrenador en los últimos partidos de cara al Mundial. La lista contiene figuras del fútbol sudamericano, como así también jóvenes promesas que quizás tengan su lugar más adelante:

Franco Mastantuono, nominado a Golden Boy 2025. Foto: REUTERS

Facundo Cambeses

Marcos Senesi

Kevin Mac Allister

Lautaro Rivero

Julio Soler

Alan Varela

Aníbal Moreno

Emiliano Buendía

Valentín Carboni

Franco Mastantuono

Ángel Correa

Gianluca Prestianni

Matías Soulé

Joaquín Panichelli

José Manuel López

