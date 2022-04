INSEGURIDAD: PIDEN LA REMOCIÓN DEL COMISARIO DE QUITILIPI

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Este viernes, un vecino de la localidad de Quitilipi, se mostró indignado y enojado, tras constatar que le habían robado las dos ruedas de atrás de su automóvil.

“Esto no da para más: me robaron las dos ruedas de atrás del auto. Indignación total. No puede ser. Estos son de acá; yo no le jodo la vida a nadie”, se lamentó a través de su cuenta de Facebook.

Ante ello, envió un mensaje al comisario de la localidad y le pidió su renuncia. “Señor comisario es lamentable lo que está pasando en Quitilipi. Voy a ir a cortar la ruta, voy a ir a Resistencia a pedir su cabeza, porque usted tiene que volar del pueblo. No puede ser que estemos sufriendo la inseguridad”, le reclamó.

“De alguna manera voy a hacer que toda la cúpula de la Policía de Quitilipi sea trasladada. Usted y el intendente son los responsables de cada ciudadano, para eso se les puso. Es una vergüenza, no se puede salir a la calle, esto no da para más”, resaltó.

