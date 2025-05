INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA CHACO JUEGA 2025

PÓR PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Prosigue la organización y preparación de la segunda edición de Chaco Juega 2025, evento que impulsa el gobierno provincial a través del Instituto del Deporte Chaqueño, en forma articulada con distintas áreas gubernamentales. El evento movilizará a miles de jóvenes deportistas de los 70 municipios provinciales.

Esta edición tendrá una nutrida grilla de disciplinas deportivas, agrupadas en:

Deportes Convencionales: categorías sub 13, sub 14, sub 15, sub 16 y sub 17, masculino y femenino.

Deportes Adaptados: categorías sub 16, sub 17 y sub 18, masculino y femenino. Goalball, Boccia, Atletismo, Natación, Vóley Sentado, Básquet 3×3 y Tenis de Mesa.

Personas Mayores: Más de 60 años de edad. Tejo, Newcom, Truco, Ajedrez, Tenis de Mesa, Padel, Orientación y Sapo.

Inscripciones abiertas

Los equipos y deportistas interesados de Resistencia podrán inscribirse de la siguiente manera: Torre de la Pista de Atletismo del Polideportivo Jaime Zapata de 8:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00.

Próximamente se dará a conocer la modalidad de las inscripciones para el resto de los municipios provinciales.

Relacionado