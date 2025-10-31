INICIO DEL TALLER DE RECICLAJE TEXTIL
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Impulsa Capacitaciones dio inicio a este valioso taller, pensado para brindar herramientas a mujeres que desean emprender en el mundo textil .
El curso es dictado por Iván Córdoba, reconocido en Juan José Castelli por su marca “Impenetrable Moda Autor”, que se prepara para una nueva edición cargada de creatividad y talento local .
Desde Impulsa Capacitaciones seguimos apostando al aprendizaje, la innovación y el desarrollo de nuevas oportunidades para nuestros vecinos .
Impulsa Capacitaciones
Impulsa Castelli