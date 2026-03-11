Este miércoles 11 de marzo se dio inicio al ciclo de castraciones en la Veterinaria Municipal, donde se realizaron intervenciones de esterilización en canes y felinos.

En esta oportunidad se llevó adelante la castración de dos perras y un gato, procedimientos que se desarrollaron con total normalidad y fueron todo un éxito.

La jornada de trabajo estuvo a cargo de los veterinarios Dante Gonzáles y Natalia Prester, quienes llevaron adelante las intervenciones garantizando el cuidado y bienestar de los animales.

Además, el intendente Pío Sander acompañó el inicio de esta actividad junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, destacando la importancia de este servicio para la comunidad.

Estas acciones forman parte de un importante servicio que brinda el municipio, con el objetivo de promover el bienestar animal y contribuir al control de la natalidad, previniendo la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle.

De esta manera se continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de las mascotas y fomentar la tenencia responsable

Relacionado