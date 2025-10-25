INFORME DE LLUVIAS EN LA PROVINCIA DEL CHACO
FECHA: 24/10/25 a 25/10/25
HORARIO: 19:00 A 07:00.
✅ D.Z.I.S.P.
SÁENZ PEÑA: 12mm
TACURUZAL: 03mm
NAPENAY: 14mm
MACHAGAI: 11mm
QUITILIPI: 11mm
PCIA. PLAZA: 20 mm
AVIA TERAI: S/D mm
CNIA. ABORIGEN: 50 mm
✅ D.Z.I.V.A.
DU GRATY: 108 mm
OBSERVACIONES:
(03) ÁRBOLES CAIDOS.
(04) VOLADURA TECHO.
(07) POSTE CAIDO.
(02) VEHÍCULOS DAÑADOS.
(00) PERSONAS INUNDADAS O EVACUADAS.
LA CLOTILDE: 25 mm
(01) CAIDA MURO PERIMETRAL
(02) POSTE CAIDO.
(00) PERSONAS INUNDADAS O EVACUADAS.
LA TIGRA: 30 mm.
VILLA ANGELA 40 mm
SAN BERNARDO 75 mm
VILLA BERTHET 80 mm
LA TIGRA 30 mm
SANTA SYLVINA 75 mm
SAMUHU 50 mm
ENRIQUE URIEN 75 mm
CHOROTIS 45 mm
✅ D.Z.I.CH.
GRAL. PINEDO: 60 mm.
OBSERVACIONES:
(04) ÁRBOLES CAIDOS.
(00) VOLADURA TECHO.
(02) POSTE CAIDO.
(00) PERSONAS INUNDADAS O EVACUADAS.
CAMPO LARGO 15mm-
CORZUELA 08mm-
LAS BREÑAS 30 mm-
CHARATA 47.2mm-
GRAL. CAPDEVILA 50 mm
GANCEDO 65mm.
HERMOSO CAMPO 70mm
TACO POZO: 00 mm-.
LOS FRENTONES 00mm- .
PPA. DEL INFIERNO 00mm.
C. DEL BERMEJO 00mm.-
DEMAS DIRECCIONES ZONA INTERIOR SIN NOVEDADES.