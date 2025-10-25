CAYÓ LA PAREJA DE VÍCTOR SOTACURO POR EL TRIPLE CRIMEN NARCO DE FLORENCIA VARELA

La acusación fiscal conecta directamente su rol en la banda con las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Rodríguez.

Los fiscales sostienen que, precisamente, el robo de droga que llevó a las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Rodríguez ocurrió durante el corte de la cocaína de la banda del Bajo Flores que Mujica y Sotacuro supuestamente manejaban. “Mujica, supuestamente, sabía todo el plan”, continúa la fuente.

Por eso, ordenó a Ibáñez el borrado del teléfono de Sotacuro, que la propia sobrina reconoció.

A la pareja de Sotacuro, alias “El Duro”, o “Chato”, remisero de la Villa 1-11-14 y otro de los principales imputados, se le aplica la máxima calificación en la causa.

La imputación que recae sobre la pareja de Sotacuro, alias “El Duro” o “Chato”, es la máxima calificación en la causa.

El extenso pliego de cargos incluye privación ilegal de la libertad coactiva agravada y, lo más grave, homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento, y por ser criminis causa (reiterado en tres hechos).

Mujica, irónicamente, declaró como testigo en el caso. Aseguró que el viernes 19 de septiembre a las 20 horas, poco antes de buscar a las víctimas en la rotonda de La Tablada, su pareja dejó su casa con la frase: “Gorda, coman que voy a hacer un remise”.

Otro testigo, sin embargo, aseguró que Mujica le refirió tras el hecho: “El Chato se mandó una cagada”.