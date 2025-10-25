INDEPENDIENTE VENCIÓ A PLATENSE Y CORTÓ UNA RACHA DE 15 PARTIDOS SIN GANAR

Independiente goleó 3 a 0 a Platense, en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por el partido pendiente de la fecha 6 del Clausura, que se había postergado por los incidentes ante Universidad de Chile.

Los goles del Rojo fueron anotados por Gabriel Ávalos en el primer tiempo, con polémica por un supuesto offside, y Felipe Loyola y Lautaron Millán, en el segundo.

De esta manera, el conjunto de Avellaneda consiguió su primer triunfo en el torneo, además de cortar una racha de 15 sin ganar.

Con este resultado, Independiente suma 9 puntos, y sigue último en la Zona B, mientras que Platense tiene 11 unidades, muy lejos de los puestos de clasificación.

El próximo partido del Rojo será contra Atlético Tucumán, el domingo 2 de noviembre, en el estadio Libertadores de América. Por su parte, el Calamar recibirá ese mismo día, a Sarmiento de Junín.