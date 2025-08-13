INFLACIÓN DE JULIO: EL INDEC PUBLICA EL IPC DE UN MES MARCADO POR LA TENSIÓN CAMBIARIA Y EL ALZA DE TASAS

La inflación de julio estaría debajo del 2%, según los gurúes de la city.

Si bien por un motivo estacional, sobre todo turismo y vacaciones de invierno, se espera que la inflación esté por encima del índice de junio, los gurúes de la city porteña esperan que el IPC se ubique debajo del 2% y se mantenga debajo de ese nivel durante todo el año, pese a las elecciones de medio término .

Mariano Fuchila

En tanto, el relevamiento de precios minoristas de C&T para el Gran Buenos Aires (GBA) presentó un incremento de 1,9% mensual, algo por debajo del 2% que tanto el INDEC como la consultora habían relevado en junio para esta región. Con este dato, la variación de doce meses bajaría de 38,8% a 35,5%.

Más allá del factor estacional, desde C&T destacaron que durante julio las verduras también tuvieron un aumento muy fuerte, el mayor desde marzo pasado.

Para el mes de julio, desde Equilibra estimaron que la variación fue de 1,9%, con un aumento sustancial de regulados (+2,4%), mientras que los estacionales, según la consultora de Martín Rapetti, se ubicó debajo del 2% e incluso debajo del promedio en torno al 1,6%. Aunque comparado con junio, el aumento fue importante ya que había marcado una deflación del 0,2%.

Por su parte, PxQ midió que la variación se ubicaría cercana al 1,8%, con un índice acumulado del 17,1%, mientras que en términos interanuales el aumento es de 36,4%.

Entre las divisiones, Recreación y cultura lideró las subas del mes con un alza de 2,7% impulsada por factores estacionales vinculados al receso invernal, especialmente en los rubros paquetes turísticos (+6%) y servicios recreativos y culturales (+2%).

Le siguió Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+2,5%), traccionada por aumentos en alquileres y expensas (+4%) y en tarifas de electricidad (+2,8%), gas (+2,2%) y agua (+0,7%). En el caso de las tarifas de electricidad se destacaron subas en Chubut, Formosa, Entre Ríos, La Pampa, el interior de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

A nivel de rubros, según la medición de PxQ, los principales aportes al índice provinieron de los aumentos en combustibles, pollo y almuerzos consumidos fuera del hogar. En contraste, la división Prendas de vestir y calzado mostró una leve baja de 0,1%. «No se observaron impactos significativos en los precios a causa de las subas en el tipo de cambio», destacaron desde la consultora de Emmanuel Álvarez Agis.

Analytica, en tanto, prevé que la inflación se ubique en torno al 1,9%, con un fuerte aumento de frutas y verduras.