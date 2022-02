INES ORTEGA DE CORREA “CONFÍAN EN QUE TENGO LAS AGALLAS PARA SOSTENER EL LEGADO DE BULINKI”

En la mañana de pórtico FM 105.5 programa Pica Picante conducido por Noelia y Marlene se entrevistó a INES ORTEGA DE CORREA Candidata del Frente de Todos, quien se refirió a los cierre de campaña, agradeció a todos los habitantes de la localidad que la acompañan y que creen en que ella puede conducir los destino de FUERTE ESPERANZA , continuar con el gran proyecto de Bulinki Correa”.-

Inés en primer lugar se refirió a las últimas actividades y Nos cuenta sobre el gran cierre de campaña que se llevó a cabo ayer en Comandancia Frías “fue multitudinario, me sentí muy emocionada y orgullosa, con su corazón que explota, no puedo explicar con palabras lo que fue ese palpitar , sentir el corazón latiendo entre tantos abrazos y tanta gente, tantas palabras de aliento fue impresionante y quiero darle las gracias a cada persona que me y nos acompañó , que dejo sus animales, sus casas, así acompañarme en este momento tan importante , siento el respaldo, me siento contenida y comprendida con el abrazo de cada uno que me llego al alma y me hizo sentir que confían en que tengo las agallas para sostener el legado de Bulinky”.

Agrego “agradezco el gran acompañamiento de la gente , de los funcionarios , de la vicegobernadora y varios medios periodísticos , siento un orgullo único sobre todo del gobierno provincial, la verdad que no puedo dejar de nombrarlos a todos los que llegaron a este lugar del mundo tan particular, tan especial; donde el calor, la tierra y hasta las calles, hacen que no cualquiera venga, sin embargo ayer estuvieron acompañándome y escuchando a la gente escuchando ellos mismos sus necesidades y derechos, modificando sustancialmente el pensar en el impenetrable profundo a la hora de aprobar un proyecto, no es lo mismo que estemos desde afuera sentados viendo una imagen que venir y palpar la realidad, que te hace entender, porque el norteño pide lo que pide y tiene el mismo derecho que otras localidades”.

En el cierre nos dijo “quiero decirles y les pido desde lo más profundo de mi corazón que este 6 de febrero atoremos las urnas con el voto del corazón y confianza en honor a Bulinky que dejo un equipo que luchara, por los derechos de cada aborigen, de cada criollo y de cada ciudadano por su presente y su futuro”.-

