CHATO MERCADO LA GENTE CREE QUE ES HORA DE CAMBIOS

En la mañana de pórtico FM 105.5 programa Pica Picante conducido por Noelia y Marlene se entrevistó al candidato de la lista 653 Chato Mercado quien se refirió a la recta final de campaña, agradeció a quienes lo acompañan, destacando los cierre”.-

El candidato de las lista 653 inicio diciendo “Soy nacido y criado en Fuerte Esperanza lugar donde milito durante años, la gente me propuso como candidato con el partido de la alianza de Fuerte Esperanza se reunieron distintos dirigentes en varias asambleas, me propusieron la gente que cree en el fuerte compromiso frente a la comunidad, lógico estoy dispuesto y acepté este enorme compromiso de ser el intendente de Fuerte Esperanza”.

Agregó “me siento acompañado por la gente, me dieron muchos ánimos, me dan fuerza, la gente cree que es hora de un cambio, de tener nuevos aires en la política y otra mirada sobre lo que es la política del impenetrable”.

Continuo “hemos recibido el acompañamiento en el acto de Comandancia Frías, fuerte acompañamiento en Fuerte Esperanza, participa gente de distintos parajes cercanos y del pueblo, me acompañan en este recorrido, en este desafío y quiero agradecer al actual concejal del Frente integrador Héctor Agüero, a Isabel Duarte ex intendenta de Fuerte Esperanza , a un ex intendente del peronismo Hipólito Estrada, agradeciendo a quienes confían y son del impenetrable a los intendente FRANK de Miraflores, Vicente González de Pompeya, Alcides Pérez de El Sauzalito”.-

