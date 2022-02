INÉS ORTEGA CERRÓ CAMPAÑA EN FUERTE ESPERANZA: “ESTE DOMINGO VOTEMOS EN HONOR A LA TRANSFORMACIÓN DE EL IMPENETRABLE”

A tres días de las elecciones, la candidata a intendenta de Fuerte Esperanza por la lista 652 del Frente de Todos encabezó la segunda jornada multitudinaria de caravana y acto cierre de campaña junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, referentes provinciales y zonales.

“Estoy transitando este camino con la misma fuerza y entereza que él. Aquí estoy de pie, con las agallas y el coraje que se necesita para llevar adelante este legado, si la comunidad me acompaña. Su gestión dejó una vara muy alta, pero vamos a estar a la altura de las circunstancias para luchar por cada uno de ustedes”, aseguró Inés Ortega, candidata a intendenta de Fuerte Esperanza, al pedir el acompañamiento de su comunidad.

Con un fuerte acompañamiento de la comunidad y de referentes provinciales y zonales, este jueves por la noche se realizó el acto de cierre de campaña del Frente de Todos, “Este domingo vayamos a votar en honor al Milagro del Monte, sé muy bien que en esta boleta está latiendo el corazón de Bulinki pidiéndonos compromiso, esa vocación de servicio, honestidad y mucho trabajo para fortalecer todo lo que inició y avanzar de esa manera al desarrollo productivo de nuestro Impenetrable”, expresó Ortega, quien indicó que Fuerte Esperanza y Comandancia Frías se encuentran en un crecimiento constante gracias al apoyo de la gestión provincial y nacional con una mirada especial hacia El Impenetrable.

“Gracias a todos y todas, el cariño. Siento un orgullo muy grande de haber compartido tantos años junto a él, de haber aprendido juntos este camino en la política basado en el compromiso, y con el objetivo de sostener con hechos que la patria es el otro, más aún aquí, en el corazón de El Impenetrable profundo”, finalizó.

A su turno la vicegobernadora y vicepresidenta del PJ Nacional, Analia Rach Quiroga resaltó que “estamos muy agradecidos y agradecidas por el inmenso acompañamiento que sentimos y recibimos de los vecinos y vecinas de Fuerte Esperanza y Comandancia Frías. Créanme que fue muy emocionante caminar junto a Inés desde el primer momento que ustedes, su comunidad, le otorgo la responsabilidad de ser su candidata”.

“Aquí estamos para acompañar a la Lista 652, la lista del corazón, la lista del proyecto político que encabeza Coqui Capitanich en la provincia y que significa una verdadera reparación histórica para nuestro Impenetrable. Lo hicimos y lo seguiremos haciendo porque hay una decisión política y un Estado presente, que no los engañen, la oposición cuando tuvo su momento postergó a nuestro norte, no hizo nada por dignificar a nuestras comunidades porque no quisieron, no pudieron, no supieron o simplemente porque su prioridad no era el bienestar del pueblo” indicó Rach Quiroga.

Para finalizar la vicepresidenta del PJ Nacional, nacida en tierras del norte chaqueño resaltó, “venimos a pedirles el voto de confianza para este domingo 6 de febrero, para que junto a Inés Ortega construyamos la victoria que nuestras comunidades merecen, para continuar cumpliendo sueños y avanzar con total compromiso en los proyecto que inició Bulinki”.

Por su parte la diputada nacional Maria Luisa Chomiak celebró la transformación de Fuerte Esperanza y reafirmó su predisposición para trabajar junto a Inés Ortega desde la legislatura nacional, “venimos porque tenemos un enorme compromiso con el norte chaqueño, esta tierra que Bulinki amaba tanto. Venimos a ponernos a disposición de Fuerte Esperanza, Comandancia Frías y de Inés quien sin ninguna duda va a seguir transformando esta región”.

También fue parte del acto la ministra de Desarrollo Social, Pía Chiacchio Cavana quien recordó cada una de las regiones mantenidas, durante su actual gestión al frente de la cartera social, con el ex intendente para el bienestar de la comunidad. “La Lista 652 representa todo lo que Bulinki Correa ha hecho en este lugar como uno de los pioneros más importantes de El Impenetrable Chaqueño”.

“Estamos aquí en Fuerte Esperanza para acompañar a Inés Ortega porque queremos que esta comunidad pueda seguir el camino de crecimiento y desarrollo. Estamos convencidas de que Ines es la mejor candidata por su fuerza, su valentía y coraje, porque conoce su tierra. Una vez más le pedimos al pueblo que este domingo acompañemos a la boleta del corazón para seguir construyendo el Fuerte Esperanza y Comandancia Frías que todos y todas queremos”.

