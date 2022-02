DETUVIERON A “LA HIENA” BARRIOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO: LO DENUNCIÓ SU PAREJA

El excampeón mundial de boxeo Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios fue detenido este viernes en Tigre por una causa por violencia de género, que inició con una denuncia de su pareja.

María Soledad Muñoz, de 33 años, denunció que el exboxeador la amenazó de muerte, utilizando un arma de fuego. Ante esto, intervino la UFI Violencia de Género de Tigre, a cargo de Pablo Menteguiaga, según informaron medios nacionales.

El fiscal dispuso el allanamiento de urgencia del domicilio de «La Hiena«, donde se incautaron dos plantas de marihuana de grandes dimensiones. Si bien en la denuncia consta que la amenaza la realizó con un arma de fuego, la policía no halló ninguna durante el procedimiento.

«La Hiena« fue detenido durante ese operativo, que estuvo a cargo de efectivos de la estación de Policía de Tigre.

Cabe recordar que no es la primera vez que el excampeón del mundo se ve involucrado en una causa judicial. El 24 de enero de 2010 en Mar del Plata, “La Hiena” embistió con su camioneta BMW el Fiat 147 de Yamila González, embarazada de seis meses, y cumplió una condena de cuatro años de prisión por el homicidio culposo agravado de la mujer.

Tras ese lamentable episodio, a los 36 años, anunció que dejaba “definitivamente” el boxeo y aseguró que “nunca más” asistiría a una pelea ni tampoco entrenaría aspirantes a desarrollar una carrera de boxeo profesional. “Definitivamente cuelgo los guantes por las negativas que recibo cada vez que me programan. Boxeé por amor, no por plata, y la que tengo no me alcanza”, señaló en ese momento el excampeón.

