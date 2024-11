INDIGNACIÓN EN BOCA: LAS DECLARACIONES DE RIQUELME QUE ENOJARON A LOS HINCHAS

Tras la derrota, Juan Román Riquelme, presidente del club, habló ante los medios y generó aún más descontento entre los fanáticos.

“Fue un partido muy divertido. Teníamos la ilusión de llegar a la final, no se pudo. Ahora hay que pensar en los partidos que quedan”

, comentó, mostrando una actitud que muchos calificaron como indiferente ante la magnitud de la crisis.

«Yo no escucho que hablen de todos los equipos que tienen la obligación de ir a la Libertadores. Nosotros soñamos con jugarla todos los años y es nuestra obligación, pero no escucho lo mismo de todos los equipos», expresó en diálogo con TyC Sports.

Riquelme también intentó minimizar la situación: “Yo no vivo de manera que quieren instalarle a la gente. Llegar a una semifinal de Copa Argentina no es fácil. Compitieron bien, pero la suerte estuvo del lado de ellos”. Estas declaraciones contrastan con su histórico nivel de exigencia, algo que no pasó desapercibido en las redes sociales.

Asimismo, consultado por la expulsión tempranera de Luis Advíncula en el inicio del segundo tiempo y volvió a restarle importancia: «Es fútbol, nadie se hace expulsar porque quiere. Nos dio muchas alegrías, hoy le tocó ser expulsado con doble amarilla, qué va a ser, son cosas que pasan».

El cierre de 2024 deja a Boca sin títulos y con un desempeño irregular en todas las competiciones. En la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el equipo comandado por Fernando Gago está obligado a ganar los tres partidos restantes para asegurar su clasificación a la Libertadores 2025, tras quedar fuera de la Sudamericana en octavos de final.

La falta de resultados, sumada al discurso conciliador de Riquelme, profundizó el malestar entre los hinchas, que ahora cuestionan no solo el rendimiento deportivo, sino también las decisiones institucionales. También recordaron algunas declaraciones de cuando había dejado el fútbol y opinaba de la gestión de Daniel Angelici.

Los últimos dos años fueron realmente decepcionantes para los simpatizantes del club de La Ribera. Para una institución acostumbrada a la gloria, 2024 será recordado como un año que dejó más preguntas que respuestas.