Lun. Abr 6th, 2026

INCORPORACIÓN DE LUMINARIAS EN CHACRA 9

por Redaccion J 3 días atrás
Chacra 9 es uno de los nuevos barrios de la ciudad, que forma parte de la reserva de tierras municipal, donde numerosas familias que no contaban con terreno propio pudieron ser reubicadas y hoy avanzan en la construcción de sus viviendas, consolidando su hogar y su futuro. 🏡✨
Gracias a distintas gestiones del municipio con la Empresa de Servicios SECHEEP ya se logró la llegada del tendido eléctrico mejorando significativamente la calidad de vida de los vecinos y fortaleciendo el desarrollo del sector.
En esta oportunidad, el municipio avanza con la incorporación de nuevas luminarias y la instalación de alumbrado público, una obra fundamental que permitirá mejorar la seguridad, la transitabilidad y la vida cotidiana de las familias de Chacra 9, brindando mayor tranquilidad durante la noche. 💡🚧
Estas acciones forman parte de una política de gestión que busca seguir acompañando el crecimiento de los nuevos barrios, garantizando servicios esenciales gracias a la coordinación con el Concejo de Administración de la COsAP y SECHEEP promoviendo la inclusión y el desarrollo urbano en toda la ciudad.
El compromiso del municipio es continuar llevando obras y servicios a cada barrio, construyendo una ciudad con más oportunidades para todos.

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