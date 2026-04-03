INCORPORACIÓN DE LUMINARIAS EN CHACRA 9

Chacra 9 es uno de los nuevos barrios de la ciudad, que forma parte de la reserva de tierras municipal, donde numerosas familias que no contaban con terreno propio pudieron ser reubicadas y hoy avanzan en la construcción de sus viviendas, consolidando su hogar y su futuro.

Gracias a distintas gestiones del municipio con la Empresa de Servicios SECHEEP ya se logró la llegada del tendido eléctrico mejorando significativamente la calidad de vida de los vecinos y fortaleciendo el desarrollo del sector.

En esta oportunidad, el municipio avanza con la incorporación de nuevas luminarias y la instalación de alumbrado público, una obra fundamental que permitirá mejorar la seguridad, la transitabilidad y la vida cotidiana de las familias de Chacra 9, brindando mayor tranquilidad durante la noche.

Estas acciones forman parte de una política de gestión que busca seguir acompañando el crecimiento de los nuevos barrios, garantizando servicios esenciales gracias a la coordinación con el Concejo de Administración de la COsAP y SECHEEP promoviendo la inclusión y el desarrollo urbano en toda la ciudad.

El compromiso del municipio es continuar llevando obras y servicios a cada barrio, construyendo una ciudad con más oportunidades para todos.