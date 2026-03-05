INCIDENTE EN CASA DE GOBIERNO: MUJER FUE CONDUCIDA TRAS GENERAR DISTURBIOS EN OFICINAS DEL MINISTERIO

Un episodio de tensión se registró el pasado 4 de marzo alrededor de las 14 horas en la sede de la Casa de Gobierno del Chaco, ubicada sobre Marcelo T. de Alvear 145 en la ciudad de Resistencia, donde una mujer fue conducida por la policía luego de protagonizar disturbios en oficinas de un ministerio provincial.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Segunda, la situación se produjo en la oficina N.º 20 del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos del Chaco. En el lugar, Paola Martínez (44) habría ingresado y provocado desorden, además de proferir amenazas contra empleados que se encontraban trabajando.

A raíz de lo sucedido, se recepcionaron denuncias por parte de Mirta Beatriz López, Ramón Rito Caballero y Gisela Luciana Ramírez, quienes desempeñan funciones en la dependencia.

La mujer fue trasladada junto con actuaciones provenientes del Departamento de Seguridad Gubernamental, mientras que también se dio intervención al médico policial en turno para la correspondiente evaluación.

De acuerdo con lo informado, Martínez es empleada del ministerio, aunque actualmente se encuentra de licencia por problemas de salud. Su presencia en el edificio habría estado vinculada a reclamos por descuentos que asegura desconocer en sus haberes.

Tras tomar intervención en el caso, la fiscal N.º 6, Mariana Echarri, dispuso que la mujer sea notificada de las denuncias en libertad, con cese de perturbación hacia los denunciantes y una restricción de acercamiento de 100 metros al edificio de Casa de Gobierno.

Las actuaciones continúan en el ámbito judicial para determinar las responsabilidades correspondientes.

Relacionado