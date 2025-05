INCENDIO DE UN AUTOMÓVIL EN PREDIO TURÍSTICO DE VILLA RÍO BERMEJITO: INVESTIGAN POSIBLE INTENCIONALIDAD

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

En horas de la madrugada de este sábado, un automóvil fue hallado completamente incendiado en el predio de las Cabañas Turísticas pertenecientes al Nuevo Banco del Chaco, ubicadas en el barrio CIC de esta localidad. El hecho ocurrió cerca de las 04:30, y es investigado como un posible caso de daño intencional.

El primer aviso se recibió a las 06:15 mediante un llamado telefónico a la comisaría local, alertando sobre un vehículo en llamas en dicho predio. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron la veracidad del reporte y solicitaron de inmediato la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Villa Río Bermejito, quienes procedieron a extinguir el fuego. Lamentablemente, el automóvil sufrió daños totales.

El propietario del rodado, identificado como J. A. R. , argentino de 37 años, oriundo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, se encontraba en el lugar. Rojas declaró que se encontraba alojado en las cabañas por motivos laborales desde el día anterior, y que había dejado estacionado su vehículo —un Toyota Corolla XEI 1.8 M/T, de uso particular— en el predio, con las puertas cerradas mediante cierre automático.

Según su testimonio, alrededor de las 02:30 ingresó a la cabaña y, dos horas después, fue despertado por un ruido similar a una explosión. Al salir, observó que su automóvil estaba envuelto en llamas. A pesar de sus intentos por apagar el fuego con un matafuegos, no logró acceder al capó, donde el incendio parecía más intenso.

Rojas afirmó no haber visto a nadie en las inmediaciones al momento del hecho, ni contar con testigos. El predio, además, no dispone de cámaras de seguridad, lo que dificulta la recolección de pruebas. El damnificado radicó formal denuncia y accionó penalmente, aunque no pudo estimar el monto total de la pérdida.

Por disposición del fiscal de investigación penal N° 2 de Juan José Castelli, Dr. Gerónimo A. Roggero, se solicitó la intervención de la División Criminalística para realizar pericias en el lugar, así como un informe detallado del cuerpo de Bomberos para determinar si el incendio fue accidental o intencional. Los restos del vehículo fueron entregados al propietario.

La causa fue caratulada como «Supuesta comisión del delito de daños», y continúa bajo investigación.

